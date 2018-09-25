مجلس ضاحية الزبارة يعزز التواصل مع المواطنين

المصدر: خورفكان - البيان

أشاد ملتقى أهالي مجلس ضاحية الزبارة، والذي يعد الأول بعد إنشاء مقر الضاحية في مدينة خورفكان والتابع لدائرة شؤون الضواحي والقرى بحكومة الشارقة برؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وما يوليه من اهتمام بمكونات البناء الأسري وعناية سموه اللامحدودة وتطلعه لترابط الأسر واستقرار المجتمع بأكمله.

وجرى خلال الملتقى مناقشة مقترحات أهالي الزبارة، والتعرف على آرائهم في آليات التواصل خلال الفترة المقبلة ومواصلة عقد اللقاءات طوال الفترات المقبلة. وأعرب الحضور عن سعادتهم بما نفذته ضاحية الزبارة من قبل رئيس وأعضاء مجلس الضاحية من فعاليات وبرامج متنوعة، بحضور خميس بن سالم السويدي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى بحكومة الشارقة، ومحمد الغاوي النقبي رئيس مجلس ضاحية الزبارة.