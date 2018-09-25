373 طالباً يشكلون الرقم «88»

المصدر: أبوظبي - البيان

شكلت شرطة أبوظبي ممثلة في منتسبي مدارس الشرطة بقطاع الموارد البشرية الرقم «88» في ميدان إدارة مدارس الشرطة في الفوعة بالعين، بمشاركة 373 طالباً، احتفاء بذكرى اليوم الوطني الثامن والثمانين للمملكة العربية السعودية وتعبيراً عن معاني التقدير والمحبة للشعب السعودي الشقيق.

وأعربت مدارس شرطة أبوظبي عن خالص تهانيها بمناسبة الذكرى الثامنة والثمانين لليوم الوطني السعودي، مشيدة بما تشهده المملكة من نهضة تنموية بارزة وإنجازات حضارية شملت مختلف المجالات وعززت من المكانة الرفيعة التي تتبوأها إقليمياً وعربياً وعالمياً.

وقام 50 طفلاً من مدرسة شاهين للتعليم الأساسي في العين برفع أعلام الإمارات والسعودية تعبيراً عن عمق الروابط المشتركة.