دخول مجاني للسعوديين لمتاحف دبي

المصدر: دبي- البيان

أعفت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، مواطني المملكة العربية السعودية من رسوم الدخول لمتحفي الاتحاد ودبي، اعتباراً من 23 سبتمبر وحتى الأحد المقبل الموافق 30 سبتمبر، وذلك بمناسبة احتفالات اليوم الوطني السعودي الثامن والثمانين.

ويمكن لزوار متحف الاتحاد التعرف على القصة الملهمة لقيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة في الثاني من ديسمبر 1971، واستكشاف جهود الآباء المؤسسين لتحقيق هذا الإنجاز، إضافة إلى معرفة الرؤية الإنسانية القيمة التي يقوم عليها التاريخ الغني للدولة.

وستتيح هذه الفرصة لأشقائنا من المملكة أيضاً زيارة متحف دبي، وهو المتحف الرئيسي في دبي، ويقع في حصن الفهيدي التاريخي الذي يعود تاريخ بنائه إلى العام 1787، ليكون بذلك أقدم مبنى موجود في دبي.

علاقات الأخوة

وقال عبدالله بن معصم الفلاسي، مدير متحف الاتحاد: يسرنا الاحتفال مع الشعب السعودي الشقيق بمناسبة اليوم الوطني الثامن والثمانين للمملكة، تأكيدًا على علاقات الأخوة الوطيدة القائمة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

ويفتح متحف الاتحاد أبوابه يومياً أمام الزوار من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثامنة مساء، بينما يستقبل متحف دبي زواره يومياً من الساعة الثامنة والنصف صباحاً وحتى الثامنة والنصف مساء.

وتتولى دبي للثقافة إدارة أكثر من 16 موقعاً تراثياً في دبي، وتسهم مجتمعة في إبراز جوهر المدينة وتراثها الغني.