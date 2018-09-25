محاضرات دولية لتعزيز التسامح

المصدر: دبي ـ وام

استضاف المركز الإسماعيلي في دبي بالتعاون مع وزارة التسامح المحاضرة الافتتاحية لسلسلة المحاضرات الدولية للمراكز الإسماعيلية حضرها الشيخ محمد بن نهيان بن مبارك آل نهيان ومجموعة من الدبلوماسيين ورجال الأعمال، والأكاديميين، والمسؤولين في الوزارات.

وناقشت الدكتورة كارين آرمسترونغ الحائزة على جائزة (TED Prize) لعام 2008 أهمية التعاطف في عالم اليوم لافتة إلى أن التعاطف مسعى داخلي وخارجي أيضاً لنا جميعاً كأفراد وكمجتمعات جماعية، وأن خلق مدنٍ متعاطفة وربط مدارسها ومنظماتها معاً في جميع أنحاء العالم واحد من المبادرات التي يجب على المرء العمل عليها. وقد سلّطت الضوء على الأولويات الأخلاقية الموجودة في مختلف التقاليد الدينية التي تهدف إلى تعزيز مثل التفاهم المشترك والوصول إلى عالم يعمّه السلام.