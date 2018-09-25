محمد بن راشد يتلقى رسالة من رئيس الوزراء الكويتي بشأن العلاقات الثنائية

المصدر: دبي - وام

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، رسالة من سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في دولة الكويت الشقيقة، تتصل بالعلاقات الأخوية المميزة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين على الخير دائماً.

وتسلّم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، الرسالة خلال استقبال سموه في مكتبه في مركز دبي المالي العالمي صباح أمس، الدكتور نايف فلاح الحجرف وزير المالية الكويتي، حيث بحث معه سبل تعزيز التعاون والتشاور بين البلدين الشقيقين.

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