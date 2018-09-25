محاضرة عن زايد والقوات المسلحة في «الإمارات للدراسات» غداً

المصدر: أبوظبي - وام

ينظم مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، محاضرة بعنوان «زايد والقوات المسلحة» يلقيها المقدم الركن يوسف جمعة الحداد رئيس شعبة الإعلام العسكري بالقيادة العامة للقوات المسلحة، وذلك في الساعة السابعة والنصف من مساء يوم غد الأربعاء في قاعة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في مقر المركز بأبوظبي.

وتأتي هذه المحاضرة في إطار تفاعل «مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» مع مبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بإعلان عام 2018 «عام زايد» تخليداً لذكرى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي وهب حياته لخدمة الوطن ورفعته.

وتسلط المحاضرة الضوء على دور المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في تأسيس القوات المسلحة.