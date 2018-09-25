«الفجيرة للموارد الطبيعية» تنفذ حملة تفتيش على مراكز الخدمات

المصدر: الفجيرة- البيان

نفذت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية متمثلة بقسم البيئة والصحة والسلامة، حملة تفتيشية على جميع مراكز خدماتها الـ 6، استمرت أسبوعاً كاملاً بهدف استيفاء متطلبات السلامة والتأكد من التزامها بمعايير البيئة والصحة والسلامة، بما يضمن توفير بيئة عمل مثالية لجميع العاملين بمراكز الخدمات.

وتأتي هذه الحملة ضمن إطار رؤية المؤسسة وتنفيذ خطتها الهادفة بشأن توفير السلامة والحماية للعاملين والمتعاملين فيها كمسؤولية مجتمعية تحتل أولوية قصوى لدى مؤسسة الموارد الطبيعية، إذ تشمل الحملة جانبين، جانباً تفتيشياً وجانباً توعوياً لإيصال الرسائل التوعوية بسلاسة. وخلال الحملة، تم عمل تفتيش دقيق على المباني واستيفاء جميع متطلبات السلامة، وتوجيه النصائح الضرورية بتركيب وسائل الحماية للالتزام باشتراطات ومعايير السلامة.