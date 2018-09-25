دبي تستضيف النسخة 3 من «مدن المستقبل» أبريل المقبل

المصدر: دبي- البيان

تحت شعار «تأصيل العولمة عبر التحول الرقمي»، تستضيف إمارة دبي في إبريل المقبل فعاليات النسخة الثالثة من «معرض مدن المستقبل»، الحدث الفريد من نوعه في المنطقة المعني باستعراض تقنيات وعناصر المدن الذكية، وما باتت تفرضه الثورة الصناعية الرابعة من ملامح تعيد تعريف الطريقة التي يجري تصميم وتخطيط وتطوير المدن بها.

ويستعرض خلال المعرض الذي ينعقد على مدى ثلاثة أيام بدءاً من 8 إبريل 2019 عدداً كبيراً من العارضين من 19 دولة، ومن بينهم مستثمرون ورواد الأعمال وأصحاب مشاريع، ومفكرون، ومتخصصون إبداعاتهم وأطروحاتهم وأفكارهم المتعلقة بكافة قطاعات العيش، والعمل، والترفيه في مدن المستقبل.

وتتخلل فعاليات المعرض عدد من الندوات والعروض التقنية المتخصصة.