إطلاق برنامج المستشار الإداري الداخلي

المصدر: دبي - البيان

أطلق مركز الإمارات للمعرفة الحكومية التابع لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية الدورة الرابعة لبرنامج «المستشار الإداري الداخلي».

والذي يهدف إلى صقل الخبرات والكفاءات الوطنية وتمكينهم من تقديم خدمات استشارية مبتكرة مدعومة برؤى استشرافية ومعارف أكاديمية وعملية، تدعم الجهود الحكومية الرامية للارتقاء بمنظومة العمل الحكومي. ويشارك بالبرنامج في دورته الرابعة 26 منتسباً من 17 جهة حكومية محلية واتحادية وخليجية.

حيث شهد البرنامج في دوراته السابقة مشاركة ما يقارب 130 منتسباً من جهات حكومية محلية، اتحادية وإقليمية وتم تخريج 48 «مستشاراً غير مقيم» حتى الآن منهم 19 اجتازوا الاختبارات الدولية، وحصلوا على الاعتماد كمستشارين دوليين، الأمر الذي يمكنهم من نقل تجربتهم وخبراتهم إلى مؤسساتهم وجهاتهم، وتقديم أفضل الاستشارات للجهات الحكومية حول العالم.

وقال الدكتور علي بن سباع المري الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: « نسعى من خلال هذا البرنامج إلى نقل ومشاركة التجربة الإماراتية الرائدة في هذا المجال مع المؤسسات والجهات الحكومية».