«مدني الظفرة» يعزّز اشتراطات السلامة في المدارس

المصدر: الظفرة - البيان

نفذت إدارة الدفاع المدني في منطقة الظفرة بالتعاون والتنسيق مع دائرة التعليم والمعرفة، حملات تفتيشية للمدارس الحكومية والخاصة، لتعزيز تطبيق اشتراطات الوقاية والسلامة العامة من الحرائق.

وأوضح العقيد سيف الدرعي مدير إدارة الدفاع المدني- منطقة الظفرة، أن الحملات تأتي في إطار مبادرة «مدارسنا آمنة» التي أطلقتها الإدارة العامة لدفاع مدني أبوظبي، لتأمين بيئة مدرسية خالية من حوادث الحريق، واستيفاء شروط السلامة وتضمنت تقديم النصح والإرشاد لطواقم أمن المدارس وشركات الصيانة بضرورة مراجعة خطط الإخلاء وأجهزة الإنذار، وصلاحية طفايات الحريق وخراطيم المياه، والتأكد من المداخل والمخارج والممرات وخلوها من أية معوقات حتى الوصول إلى نقاط التجمع.