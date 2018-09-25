استقبال الأشقاء السعوديين بالورود

المصدر: أبوظبي- البيان

استقبلت الشرطة السياحية في شرطة أبوظبي، الأشقاء السعوديين القادمين عبر منفذ الغويفات الحدودي بباقات من الورود وأعلام البلدين الشقيقين، ابتهاجاً بمناسبة اليوم الوطني الـ88 للمملكة العربية السعودية.

وتم خلال الاستقبال توزيع شارات أعلام الدولتين الشقيقتين، وكتيبات سياحية لتعريفهم بأهم المعالم والمواقع السياحية والثقافية بالإمارات، التي تشكل جذباً سياحياً، وتتناغم مع اهتمام السياحة السعودية.

وأشاد العقيد عمران أحمد المزروعي، مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية بالإنابة في قطاع الأمن الجنائي، بمتانة العلاقات الأخوية الثنائية التي تربط البلدين الشقيقين.