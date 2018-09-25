لجنة بـ «الوطني» تناقش سياسة «الداخلية» في شأن الدفاع المدني

المصدر: دبي - البيان

ناقشت لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها أمس، في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة محمد بن كردوس العامري رئيس اللجنة، خطة عملها لمناقشة موضوع سياسة وزارة الداخلية في شأن الدفاع المدني.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من سالم علي الشحي مقرر اللجنة، ومطــر حمـــد الشامسـي، ومطــر سهيـل الظاهري، وخليــفة سهيـل المزروعي.

وتناقش اللجنة الموضوع ضمن عدة محاور هي: تدريب وتأهيل منتسبي إدارات الدفاع المدني وفق التطورات العمرانية، وبرامج التوعية حول شروط الأمن والسلامة في المجتمع، والتنسيق مع الجهات المختصة في توحيد شروط الأمن والسلامة للمباني والخدمات المقدمة من الدفاع المدني.

وقال محمد بن كردوس العامري رئيس اللجنة إن اللجنة استعرضت أمس وناقشت خطة عملها لمناقشة موضوع سياسة وزارة الداخلية في شأن الدفاع المدني، حيث تشمل الخطة الاطلاع على الدراسات المعنية بالموضوع، ودعوة ممثلي الهيئات والجهات المعنية سواء الاتحادية أو المحلية للاستماع إلى مقترحاتهم وملاحظاتهم، والقيام بزيارات ميدانية لبعض إدارات الدفاع المدني في إمارات الدولة، وأكاديميات الدفاع المدني.

وأكد أن تبادل الآراء مع الجهات المعنية يثري النقاش، إذ تحرص اللجنة على دعوة ذوي الخبرة والاختصاص وممثلي مختلف المؤسسات الحكومية والأهلية، خلال مناقشة مشروعات القوانين والموضوعات العامة لتضمين تقاريرها بأفضل التصورات والتوصيات وتقوم برفعها للمجلس.