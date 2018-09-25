مدرسة محمد نور تحتفل بالعيد الوطني السعودي الـ 88

المصدر: دبي -البيان

احتفلت مدرسة محمد نور للتعليم الأساسي بدبي بالعيد الوطني السعودي الـ 88 بإقامة مجموعة من الانشطة والفعاليات المتنوعة.

وقالت كلثم السويدي مديرة نطاق بوزارة التربية والتعليم إن هذا اليوم يعتبر مناسبة عزيزة على قلوبنا جميعاً والاحتفاءبه يظهر مدى الترابط والانسجام الذي يجمع بين الشعبين الشقيقين حيث تشارك الإمارات الأشقاء في المملكة فرحتهم الكبيرة، انعكاسا للعلاقات الأخوية والروابط التاريخية بين قيادتي وشعبي البلدين.

من جانبها أكدت ميمونة الجوهري مديرة المدرسة أن ميراث زايد حي فينا، وعيد الأشقاء في المملكة هو عيد كل الإماراتيين وفي هذا اليوم تتجلى أسمى معاني الأخوة والوحدة والتاريخ والمصير المشترك .

وأبرزت الفعاليات والأنشطة المتنوعة التي شاركت فيها الهيئة الادارية والتدريسية وطلاب المدرسة وأولياء الأمور مكانة المملكة العربية السعودية الراسخة في وجدان أبناء الإمارات.

وبدأت الفعاليات بالسلامين الوطني الإماراتي والسعودي ثم الاذاعة المدرسية وورش عمل وقصائد في حب المملكة وقد ملأت أعلام السعودية أرجاء المدرسة وتم توزيع التمر والقهوة السعودية على الضيوف.