الطقس ودرجات الحرارة غدا

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الدولة غدا طقسا صحوا بوجه عام غائما جزئيا أحيانا شرقا، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحيانا، وتزداد الرطوبة النسبية ليلا وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

وحركة الرياح تكون جنوبية غربية - شمالية غربية / 15 - 25 كم / ساعة بوجه عام ، تصل إلى 35 كم / ساعة أحيانا.. و الخليج العربي يكون خفيفا إلى متوسط الموج

ويحدث المد الأول عند الساعة 13:51 والثاني عند الساعة 01:26 والجزر الأول عند الساعة 19:21 والثاني عند الساعة 07:46

ويكون بحر عمان خفيفا إلى متوسط الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 09:51 والثاني عند الساعة 22:19 و الأول عند الساعة 16:09 والجزر الثاني عند الساعة 04:14

وفيما يلي درجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى و الصغرى على الدولة غدا.

الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 41 29 80 15

دبي 38 31 65 15

الشارقة 39 27 75 20

عجمان 38 31 75 25

أم القيوين 39 26 70 30

رأس الخيمة 39 27 70 40

الفجيرة 36 30 85 50

العين 40 30 50 15

ليوا 42 27 90 15

الرويس 39 29 85 25

السلع 39 28 85 25

دلما 39 32 85 30

طنب الكبرى 38 31 80 40

طنب الصغرى 38 31 80 40

أبو موسى 38 31 80 40