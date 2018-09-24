عبدالله بن زايد يلتقي الرئيس المصري وملك الأردن وعادل الجبير

المصدر: وام

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي اليوم في نيويورك الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، كما التقى سموه الملك عبدالله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وعادل الجبير وزير الخارجية السعودي.

واستقبل عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية - في مقر إقامته في نيويورك - سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وذلك على هامش أعمال الدورة الـ / 73 / للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية وسبل الارتقاء بأوجه التعاون الأخوي والبناء على جميع المستويات بين البلدين الشقيقين.

كما تبادلا وجهات النظر والمواقف السياسية حول مستجدات عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ونقل سموه في مستهل اللقاء إلى فخامة الرئيس المصري تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وتمنيات سموهم لجمهورية مصر العربية الشقيقة مزيدا من التقدم والنماء.

وتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي - خلال اللقاء - بالتهنئة إلى دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا بمناسبة مئوية زايد ومرور 100 عام على ميلاد القائد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه".. مؤكدا أن زايد - رحمه الله - لم يدخر جهدا في سبيل تحقيق التضامن العربي ونصرة قضايا الأمة العربية والإسلامية وستظل مواقفه خالدة يذكرها التاريخ.

وفي ختام اللقاء حمل الرئيس عبد الفتاح السيسي سمو الشيخ عبدالله بن زايد تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتمنياته لدولة الإمارات مزيدا من التطور والازدهار.

حضر اللقاء سامح شكري وزير الخارجية المصري واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية.

كما استقبل الملك عبدالله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية - في مقر إقامته في نيويورك - سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وذلك في إطار التنسيق والتشاور بين البلدين حيال مختلف القضايا والتطورات الإقليمية.

وجرى خلال اللقاء - الذي عقد على هامش اجتماعات الدورة الـ / 73 / للجمعية العامة للأمم المتحدة - التأكيد على متانة العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة بين البلدين الشقيقين والحرص على توسيع مستويات التعاون بينهما في شتى المجالات.

ونقل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في مستهل اللقاء للملك عبدالله تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وتمنياتهم للأردن الشقيق مزيدا من التقدم والنماء.

من جانبه حمل الملك عبدالله سموه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان متمنيا لهم دوام الصحة والسعادة.

وأكد الملك عبدالله الثاني تقديره للدعم المتواصل الذي تقدمه دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" للأردن.

كما أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عمق العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الشقيقين.

حضر اللقاء .. معالي يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأميركية.. فيما حضره من الجانب الأردني أيمن الصفدي وزير الخارجية وشؤون المغتربين.

كما التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي عادل بن أحمد الجبير وزير الخارجية السعودي وذلك على هامش أعمال الدورة الـ / 73 / للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها في المجالات كافة.

كما تبادلا وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتقدم سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان - خلال اللقاء - بالتهنئة إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا بمناسبة اليوم الوطني الـ / 88/ للمملكة .. معربا عن تمنياته للمملكة المزيد من التقدم والرخاء.

وأكد سموه أن العلاقات بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية تاريخية .. مشيرا إلى أن احتفاء دولة الإمارات باليوم الوطني للمملكة يأتي تجسيدا لعمق هذه العلاقات الذي تعززها روابط الدم والمصير المشترك.

من جانبه أكد عادل بن أحمد الجبير على العلاقات المتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية والتي تحظى بدعم ورعاية من قيادة البلدين.

حضر اللقاء.. الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية ومعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب ومعالي يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأميركية.