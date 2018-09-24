تفاهم لتطوير قدرات القيادات الوطنية في القطاع الخاص

المصدر: دبي ـ البيان

وقعت وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ممثلة ببرنامج قيادات حكومة الإمارات مذكرة تفاهم مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، لتنمية وتطوير القيادات عبر تخصيص نسبة من مقاعد كل دفعة من فئات البرنامج لموظفي القطاع الخاص من مواطني دولة الإمارات بالتنسيق المباشر مع وزارة الموارد البشرية والتوطين التي ستتولى اختيار المواطنين من القطاع الخاص والتكفل بتكاليف انتسابهم للبرنامج.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى دعم مواطني الدولة العاملين في القطاع الخاص وإتاحة فرص التطور لهم، وفتح قنوات التواصل بينهم وبين موظفي الحكومة، وتعزيز الممارسات الحكومية المتميزة وتطبيقاتها وتعميمها في مؤسسات القطاع الخاص، والاستفادة من تجارب وممارسات رواد هذا القطاع في العمل الحكومي.

حضر توقيع المذكرة معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، ومعالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، ووقّعها الدكتور ياسر النقبي مساعد المدير العام للقيادات والقدرات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، وفاطمة علي الحوطي وكيل الوزارة المساعد لتنمية الموارد البشرية الوطنية بالإنابة، في وزارة الموارد البشرية والتوطين.

تمكين

وأكد معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين أن برامج إعداد القادة التي وجه بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نجحت في تمكين الطاقات الابداعية وبناء قيادات شابة إماراتية متسلحة بالمعرفة والإصرار على تحقيق التميز والنجاحات في مواقعها الوظيفية التي تشغلها، حيث تشكل هذه الطاقات إضافة نوعية في العمل الحكومي من خلال مساهمتها الفاعلة في وضع الخطط الاستراتيجية وتنفيذها بالشكل السليم.

وأضاف معاليه: إن إبرام الاتفاقية يأتي في إطار الحرص على الاستفادة من تجارب هذه البرامج في إعداد قيادات إماراتية شابة في القطاع الخاص لتمكينها بهدف قيادة هذا القطاع الاستراتيجي المهم بما يتوافق ورؤية الإمارات 2021.

وقال: إن القطاعات الاقتصادية المختلفة تزخر بالكفاءات الوطنية التي أثبتت كفاءتها وتنافسيتها الوظيفية ولديها في الوقت ذاته تطلعات وطموح لتطوير وتنمية قدراتها ومهاراتها وهو الأمر الذي سيعمل عليه برنامج قيادات حكومة الإمارات الذي يمتلك خبرات متراكمة في إعداد القيادات الشابة.

وأكد معالي ناصر بن ثاني الهاملي أن الاتفاقية تؤسس لشراكة استراتيجية بين الوزارة ومكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل لتوحيد الجهود وتكامل خططهما ورؤيتهما والتعاون في مجال تطوير القيادات الإماراتية الشابة في القطاع الخاص الذي شهد قبل فترة إطلاق إحدى مبادرات الوزارة المتمثلة بإنشاء «مجلس شباب القطاع الخاص» الذي يعتبر منبراً حوارياً وذراعاً تمثيلياً للشباب المواطنين في مختلف القطاعات الاقتصادية الخاصة، وهو ما يتيح لهم المجال واسعاً لإطلاق المبادرات والمشاركة في صناعة السياسات وغير ذلك من الأهداف التي من شأنها بناء وتعزيز الشخصية القيادية.

تحفيز

من جهتها، أكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، على أهمية تكثيف الجهود لبناء جيل قيادي إماراتي متميز من موظفي القطاعين الحكومي والخاص، لما يمثله ذلك من أولوية وطنية تتبناها الحكومة نهجاً راسخاً وأساساً تقوم عليه مبادراتها ومشاريعها وسياساتها.

وقالت عهود الرومي إن برنامج قيادات حكومة الإمارات في مكتب رئاسة مجلس الوزراء يجسد رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للقائد المستقبلي القادر على تحمّل المسؤولية واتخاذ القرار ومواجهة التحديات، وقد خرج البرنامج منذ إطلاقه قبل نحو عشر سنوات أكثر من ألف قيادي حكومي في فئاته المختلفة، يشغلون مواقع قيادية في جهات عملهم، ما جعل منه مرجعاً في تأهيل القيادات وبناء القدرات.

وأضافت أن البرنامج يواصل جهوده في بناء القدرات القيادية في مختلف القطاعات من خلال الاستثمار في الكوادر الوطنية والطاقات الشابة وتحفيزها للإسهام في مسيرة التنمية والبناء وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية الإمارات 2021، ومئوية الإمارات 2071، ما يعزز مكانة الدولة وسمعتها إقليمياً وعالمياً.

وأشادت وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة بمبادرات وزارة الموارد البشرية والتوطين، وجهودها المتواصلة لدعم الكوادر الوطنية وبناء القدرات القيادية، مؤكدة أن التعاون مع الوزارة في هذا المجال يجسد تكامل العمل الحكومي.

أدوات تعلم

وتجسد المذكرة الحرص على توفير الفرص لمواطني الدولة العاملين في القطاع الخاص لتطوير قدراتهم القيادية، استكمالاً لما بدأه برنامج قيادات حكومة الإمارات خلال السنوات الماضية من استقطاب القيادات الوطنية في القطاع الخاص وتعزيز قدراتهم بإتاحة الفرصة لهم للاستفادة من منصة البرنامج وما يقدمه من معارف وخبرات ومهارات.

ويخصص برنامج قيادات حكومة الإمارات بموجب الاتفاقية نسبة من مقاعد كل دفعة من برنامج القيادات التنفيذية، وبرنامج قيادات المستقبل، وبرنامج شباب الإمارات، لأفضل الكفاءات الإماراتية في القطاع الخاص، فيما تتولى وزارة الموارد البشرية والتوطين عملية اختيارهم والتكفل بتكاليف انتسابهم للبرنامج.

وتتضمن الاتفاقية تنظيم زيارات ميدانية وجولات معرفية لعدد من المؤسسات الرائدة في الدولة للاطلاع على أفضل الممارسات المطبقة في القطاع الخاص، فيما سيوفر برنامج قيادات حكومة الإمارات أدوات التعلم الذكي للمشاركين من خلال منصته الذكية التي توظف أحدث أدوات التكنولوجيا الحديثة، بما يضمن عملية نقل المعرفة والخبرات.

يذكر أن برنامج قيادات حكومة الإمارات تأسس عام 2008، بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف تمكين الجهات الحكومية من تحقيق الأهداف الاستراتيجية وتعزيز قدرات الكوادر الوطنية لمواكبة التحديات المستقبلية وبكفاءات قيادية عالمية، بالتعاون مع أفضل المراكز العلمية والمؤسسات الأكاديمية المحلية والعالمية، وأبرز رواد الأعمال والشركات العالمية.