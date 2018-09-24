«صحية الوطني» تعتمد خطة عملها لمناقشة مشروعات قوانين اتحادية

المصدر: دبي - البيان

اعتمدت لجنة الشؤون الصحية والبيئية بالمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها، الذي عقدته أمس، بمقر الأمانة العامة في دبي، برئاسة سالم عبيد الحصان الشامسي رئيس اللجنة، خطة عملها لمناقشة عدة مشروعات قوانين اتحادية خلال الدور الرابع من الفصل التشريعي السادس عشر، وهي: مشروع قانون اتحادي في شأن استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في المجالات الصحية، مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم مزاولة مهنة الطب البشري، مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية والمنتجات الطبية، مشروع قانون اتحادي بشأن المساعدة الطبية على الإنجاب.

اقتراحات

وقال سالم الحصان الشامسي رئيس اللجنة: إن خطة عمل اللجنة تضمنت عقد لقاءات واجتماعات مع ممثلي الجهات المعنية بمشروعات القوانين، بهدف الاستماع إلى وجهات نظرهم واقتراحاتهم حول بنود مشروعات القوانين والرد على استفسارات أعضاء اللجنة.

الحساب الختامي

إلى ذلك، اطلعت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها، الذي عقدته أمس الأحد، بمقر الأمانة العامة في دبي، برئاسة ماجد حمد الشامسي رئيس اللجنة، على ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحّد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31/‏12/‏2017.