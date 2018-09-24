10 مبادرات في محور تنمية المجتمع ضمن «غداً 21» بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام ــ غرافيك: حسام الحوراني

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أعلنت اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي لأبوظبي عن تفاصيل 10 مبادرات ضمن محور تنمية المجتمع من برنامج المسرعات التنموية «غداً 21» التي تندرج تحت 3 مسارات، هي: التعليم والتوظيف، والإسكان والمجتمعات، وخدمات الدعم الاجتماعي. ووضعت حكومة أبوظبي منظومة مستدامة لتوفير فرص العمل للمواطنين، وإيجاد أكثر من 3500 وظيفة حالياً. كما سيتم إطلاق 6 مدارس خاصة بسعة 15 ألف مقعد، وإضافة 15 ألف مقعد دراسي في مدارس أخرى. وتماشياً مع مضاعفة عدد القروض السكنية للمواطنين زادت الحكومة أيضاً عرض الوحدات السكنية، إذ يتم حالياً العمل على رفد سوق أبوظبي العقاري بـ15 ألف وحدة سكنية خلال السنوات الثلاث المقبلة.

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