«طرق دبي»: 400 مركبة للتأجير الذكي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات، تزويد مركبات التأجير الذكي بـ 200 مركبة، ليصل أسطولها إلى 400 سيارة، وذلك إثر نجاح المرحلة الأولى، وارتفاع معدل إقبال الجمهور على هذه الخدمة الذكية، والتي حققت معدلات عالية من الرحلات وساعات التأجير.

وقال عادل شاكري مدير إدارة أنظمة المواصلات بمؤسسة المواصلات العامة في الهيئة: إن هذه الخدمة تأتي في إطار الاستجابة لمتطلبات مبادرة «المدينة الذكية»، التي أطلقتها حكومة دبي الرشيدة، وإن رفع عدد مركبات التأجير الذكي من 200 إلى 400 مركبة، يعكس الأهداف التي نسعى إليها من هذه الخدمة، لا سيما أنها حققت منذ إطلاقها أكتوبر 2017 وحتى نهاية أغسطس الماضي من العام الجاري وحتى نهاية أغسطس، 365 ألفاً و662 رحلة، بواقع 277 ألفاً و832 ساعة، موضحاً أن الخدمة تسمح للمتعاملين، عبر تطبيق ذكي «eKar» أو «udrive»، بتأجير المركبة لمدة ست ساعات، دون الاستعانة بأي عنصر بشري عند تسلم المركبة وإرجاعها، حيث وفّرت الهيئة أكثر من 45 موقعاً في دبي.