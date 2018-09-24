إطلاق منصة متطوعي إكسبو 2020 في بلدية دبي

المصدر: دبي - وائل نعيم

دشن داود الهاجري مدير عام بلدية دبي، أمس المنصة المتنقلة لبرنامج إكسبو 2020 للمتطوعين، وذلك في إطار دعمها المتواصل لهذه الاستضافة من خلال تواجد فريق عمل إكسبو 2020 دبي على مدار ثلاثة أيام مع منصة خاصة لتسجيل موظفي البلدية الراغبين بالاشتراك في برنامج المتطوعين الخاص بإكسبو 2020 دبي.

وقال محمد مبارك المطيوعي المدير التنفيذي لقطاع تطوير الأعمال في البلدية: إن بلدية دبي أول دائرة حكومية تستقبل المنصة لتسجيل المتطوعين، ويسعدنا استقبال فريق عمل إكسبو، ويأتي هذا تأكيداً لمساهمتنا في تقديم مبادرة لنشر السعادة وتعزيز القيم الإيجابية، وتنفيذا للاستراتيجية الإماراتية الوطنية.

وأضاف: تم فتح باب التسجيل لمتطوعي البلدية من مواطنين وغير مواطنين ومتعاملين، لافتا إلى أن البلدية لديها حوالي 500 متطوع وسيتم التسجيل إلكترونيا، حيث وفرت البلدية 4 شاشات للتسجيل، وبعدها يتم إجراء مقابلات للتعرف على المتطوع وخبراته ومؤهلاته، منوها بأن المشاركة في التسجيل لإكسبو 2020 دبي، يعكس سعي البلدية الدؤوب للتضافر مع الجهات الحكومية الأخرى.

من جانبه أشاد نجيب محمد العلي المدير التنفيذي لمكتب إكسبو 2020 دبي بهذه الخطوة من جانب بلدية دبي والعاملين بها، وقال «هذه المنصة الأولى من نوعها بالنسبة لإكسبو، واستقبال بلدية دبي لها بترحاب شديد هو إسهام متميز آخر تقوم به بلدية دبي التي تعودنا منها - نحن في إكسبو- على تقديم الدعم، شأنها في ذلك شأن جميع مؤسسات الدولة. وهذا في حد ذاته تجسيد آخر للرغبة الوطنية العامة لإنجاح مشروعنا الوطني الذي يهمنا جميعا، إكسبو 2020 دبي».