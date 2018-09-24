الدفاع المدني يخرّج 49 منتسباً في دورتَي إطفاء

المصدر: أبوظبي - البيان

شهد اللواء جاسم محمد المرزوقي قائد عام الدفاع المدني بوزارة الداخلية في مقر أكاديمية الدفاع المدني بمدينة أبوظبي حفل تخريج دورتي إطفاء تأسيسية ضمتا 49 منتسبا تضمنتا محاضرات نظرية وتطبيقات عملية شاملة في علوم الدفاع المدني الأساسية من إطفاء وإنقاذ وإخلاء وإسعاف أولي، بهدف تأهيل المنتسب لتولي مسؤولياته كعنصر إطفاء مثالي قادر على التعامل مع مختلف الحرائق والحوادث.

وقال اللواء جاسم المرزوقي إن مثل هذه الدورات تسهم في تطوير قدرات ومهارات العنصر البشري في مجال الإطفاء والإنقاذ والتعامل مع الحرائق باختلافها، وتمكنهم من القيام بالمهام على الوجه الأكمل، مشيراً إلى أن خريجي الدورتين تلقوا تدريباً متقدماً على نوعيات وحجم مخاطر متطورة أثناء مكافحة الحرائق، كما تلقوا تدريبات عملية ونظرية في مجالات الإطفاء والإنقاذ والوقاية والسلامة لضمان الجاهزية لمواجهة الكوارث والأزمات، مهنئاً الخريجين اجتياز الدورتين بكفاءة واقتدار، داعياً إياهم إلى بذل الجهد ومواصلة العطاء المشرف لحماية الأرواح والممتلكات والحفاظ على المكتسبات الوطنية.

في ختام حفل التخرج قام قائد عام الدفاع المدني بتوزيع شهادات التقدير على الخريجين المتميزين في الدورتين.

حضر حفل التخريج العميد محمد عبدالله النعيمي مدير عام شؤون الإطفاء والحماية والسلامة، والعميد حمد سعيد الريامي رئيس لجنة الرقابة والانضباط بالقيادة العامة للدفاع المدني، والعقيد محمد عبدالله التكاوي مدير إدارة الشؤون الإعلامية، والمقدم عادل علي السمري مدير أكاديمية الدفاع المدني، وعدد من الضباط وضباط الصف.