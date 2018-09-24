انطلاق معرض أبوظبي للصيد والفروسية غداً

المصدر: أبوظبي - البيان

ينطلق معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس نادي صقاري الإمارات، في دورته السادسة عشرة في مركز أبوظبي الوطني للمعارض غداً الثلاثاء الذي يستمر من 25 حتى 29 سبتمبر الجاري، ويحتفي بالمغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. ويقدم لزواره معرضاً للصور يضم أكثر من 3000 صورة للمغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وهو في رحلات القنص، التقطت في الفترة من 1976 حتى 2004 بعدسة المصور محمد الخالدي.

ينظم المعرض نادي صقاري الإمارات، بدعم من هيئة البيئة - أبوظبي، والصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى، ودائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، ولجنة إدارة البرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، إضافة إلى العديد من الشركاء الإعلاميين المحليين والإقليميين والدوليين. وبرعاية الراعي الرئيس للمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، والراعي الذهبي شركة «اتصالات»، و«الخيم العربية»، وجريدة The National والرعاة الفضيين: «واحة الزاوية»، و«نادي ظبيان للفروسية»، وشركة «سمارت ديزاين إل إل سي»، و«تايجر العقارية»، والرعاة البرونزيين: «الموى للأنظمة السمعية والبصرية»، و«ناشيونال جيوغرافيك».

المعرض سيشهد مشاركات واسعة من شركات محلية وأجنبية | من المصدر

تراث

وأعربت اللجنة المنظمة للمعرض، أثناء المؤتمر الصحفي الذي عُقد قبل أيام أن المعرض الأكبر للصيد والفروسية والحفاظ على التراث، في دورته هذا العام، أنه يشهد عدداً كبيراً ومنوعاً من العارضين من الإمارات ومختلف دول العالم، ومشاركات واسعة من شركات محلية وأجنبية في قطاعات رحلات الصيد والسفاري والصقارة والطيور والمنتجات والخدمات البيطرية والصيدلانية والفروسية والحفاظ على التراث الثقافي والفنون والحرف اليدوية وأسلحة وأكسسوارات الصيد. وتتيح هذه الدورة لأول مرة منذ انطلاقة المعرض فرصة شراء التذاكر عبر الإنترنت، من «فيرجن ميغاستور»، مما يسهل على زوار المعرض شراء تذاكرهم متى ما أرادوا ذلك. وهناك العديد من المسابقات المشوقة الخاصة بجَمال السلوقي العربي، ومسابقات جَمال الصقور، ومسابقات التصوير الفوتوغرافي، وسحوبات جوائز، إضافة إلى عروض الكلاب البوليسية K9، وعروض الطيور والصقور، ومزاد للإبل، ومزاد إلكتروني.

عروض مميزة

وفي السياق، أعلن نادي تسليح للرماية في ياس مول مشاركته في الدورة السادسة عشرة للمعرض، وسيقوم نادي تسليح للرماية بعرض أحدث وأشهر المنتجات الرياضية التي تقدمها شركتَي «تانفوغليو»و «سباتي إس بي إيه» الإيطاليتين. كما ستضم منصة العرض الخاصة بتسليح طيف من حقائب حمل الأسلحة من SKB، وساعات «لومينوكس» وسكاكين الجيب التكتيكية «إكستريما ريشيو».

وأوضحت إدارة النادي أنها ستمنح الزوار الفرصة لاختبار قدراتهم ومهاراتهم الاستراتيجية، خلال فعاليات المعرض التي ستستمر لمدة خمسة أيام زاخرة بالمتعة والإثارة، من خلال نطاق الرماية الأحدث من نوعه لدى نادي تسليح التي تمكن اللاعبين من قياس مستوى أدائهم وسرعتهم بدقة متناهية.

وقال سالم المطروشي، الرئيس التنفيذي لمجموعة تسليح: «هذا العام، نشارك في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، إلى جانب 650 شركة أخرى، محتفين بمرور مئة عام على ميلاد القائد المؤسس المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. ونأمل أن تمكننا هذه المشاركة من رفد الأجيال الصاعدة بقيم الشيخ زايد وحبه لبلاده، من خلال هذه الفكرة النبيلة التي تعكس عشرات السنين من الثقافة والموروث الإماراتي».

احتفاء

يحرص مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث سنوياً على حجز مساحته في المعرض الدولي للصيد والفروسية (أبوظبي)، ليكشف النقاب عن جديده، ويستعرض مبادراته وأبرز محطاته خلال الموسم الماضي، ويصمم جناحاً متفرداً يحمل بين طيّاته رسائل عديدة.

واحتفاء بمسيرة القائد المؤسس، يدور تصميم جناح المركز هذه السنة حول «عام زايد»، ليعزز مشاركته في الدورة السادسة عشرة لمعرض الصيد والفروسية (أبوظبي).

وأشارت سعاد إبراهيم درويش، مديرة إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، إلى أهمية المعرض المتخصص في جميع معدات التخييم والصيد والفروسية.