أمل القبيسي تبحث تطوير التعاون البرلماني مع سانت بطرسبرغ

المصدر: سانت بطرسبرغ - البيان

استقبل فياتشيسلاف ماكاروف رئيس المجلس التشريعي (البرلمان) في مدينة سانت بطرسبرغ، معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، على هامش اجتماعات المنتدى الأوروآسيوي الثاني للمرأة الذي عقد خلال الفترة من 19-21 سبتمبر الجاري، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير علاقات التعاون في مختلف المجالات البرلمانية، بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين وحرصهما على تنمية التعاون في القطاعات كل.

وتناول اللقاء الذي حضره أحمد شبيب الظاهري الأمين العام للمجلس، النتائج التي تحققت من الزيارات البرلمانية المتبادلة بين البلدين، والتي بلغت على مدى ثلاث سنوات خمس زيارات، الأمر الذي يعكس مدى عمق علاقات التعاون في كل المجالات، ودور لجنة الصداقة بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس الاتحاد للجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية، ومخرجات المنتدى الأوروآسيوي الثاني للمرأة.

وأكد رئيس برلمان مدينة سانت بطرسبرغ أن الزيارات البرلمانية المتبادلة بين الجانبين هي أفضل تجسيد لما يجمع البلدين من تعاون وشراكة وعلاقات قوية.

إلى ذلك، استقبل جورجي بولتافشينكو عمدة مدينة سانت بطرسبرغ الروسية، معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، على هامش اجتماعات المنتدى الأوروآسيوي الثاني للمرأة الذي اختتمت أعماله مساء أمس الأول. وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والسياحية، حيث أكد الجانبان أهمية تطوير التعاون الثنائي في المجالات التعليمية والثقافية.