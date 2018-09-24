شرطة أبوظبي تعبر عن محبة زايد الخير برسائل إلكترونية

المصدر: أبوظبي - البيان

عبّرت شرطة أبوظبي عن محبة زايد الخير، ضمن مبادرة «علمني زايد» الرقمية التي أتاحت لمنتسبيها التعبير برسائل إلكترونية؛ احتفاءً بالقائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه».

ودوّن اللواء سالم شاهين النعيمي، مدير قطاع شؤون القيادة، عبارة إلكترونية، أكد فيها على المبادئ التي اكتسبها العاملون في شرطة أبوظبي من زايد الخير، وتضمّنت القيم التي تعكس الحكمة والاحترام وبناء الإنسان والاستدامة، والعزيمة والإرادة والوفاء والانتماء للوطن.

حضر الفعالية في مقر شرطة أبوظبي، العميد الدكتور جاسم المنصوري، نائب مفتش عام وزارة الداخلية، والعقيد خالد عبد الله الخوري، مدير مركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي، والعقيد خلفان المنصوري، نائب مدير مركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي، كما شارك في تدوين الكلمات عدد كبير من منتسبي شرطة أبوظبي، من الضباط وضباط الصف والأفراد والمدنيين، والعنصر النسائي.

وكانت وزارة الداخلية دشنت مبادرة «علمني زايد» مؤخراً، تزامناً مع احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة بعام زايد 2018، واحتفاءً بالقائد المؤسس، وإبراز القيم النبيلة السامية التي تحلّى بها «طيب الله ثراه»، وتوارثتها الأجيال.