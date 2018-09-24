أمينة محمد رئيساً للجهاز العربي للاعتماد

المصدر: دبي - البيان

فازت أمينة أحمد محمد، المدير التنفيذي لمركز الإمارات العالمي للاعتماد، بمنصب رئيس الجهاز العربي للاعتماد (ARAC)، وذلك خلال انعقاد الجمعية العمومية السادسة للجهاز الأسبوع الماضي بمدينة عمان في المملكة الأردنية الهاشمية. لتصبح أول رئيس للجهاز من دول مجلس التعاون وأول إماراتية تتقلد هذا المنصب.

ويأتي هذا الفوز تتويجاً لجهودها في تطوير البنية التحتية للجودة والاعتماد محلياً وإقليمياً، وحصول مركز الإمارات العالمي للاعتماد على الاعترافات الدولية في مجالات الاعتماد المختلفة من المنظمات والهيئات المعنية بشؤون الاعتماد على مستوى العالم، والتي وضعت المركز في مصاف المراكز الأولى عربياً وإقليمياً

وقالت أمينة أحمد محمد عقب فوزها إنه جاء بتزكية جميع أعضاء الجمعية العمومية للجهاز، وهو ما يعكس الثقة فيما حققناه من إنجازات، ويشد من عزمنا على العمل سوياً مع الأخوة والأخوات في أجهزة وهيئات الاعتماد أعضاء الجهاز العربي للاعتماد على استدامة وتطوير أعماله.