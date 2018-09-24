رئيس موزمبيق يتسلم أوراق اعتماد سفير الدولة

المصدر: مابوتو - وام

تسلّم الرئيس فليبي شاسنتو نيوسي، رئيس جمهورية موزمبيق، أمس، أوراق اعتماد خالد إبراهيم عبد العزيز شهيل القحطاني سفيراً فوق العادة ومفوّضاً لدولة الإمارات لدى جمهورية موزمبيق، خلال مراسم رسمية في مقر رئاسة الجمهورية في العاصمة مابوتو.

ونقل السفير، خلال اللقاء، تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى رئيس جمهورية موزمبيق، مؤكداً حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع جمهورية موزمبيق بمختلف المجالات.

كما حمّل رئيس جمهورية موزمبيق السفير تحياته إلى صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، متمنياً لحكومة وشعب دولة الإمارات التقدم والازدهار. وأعرب الرئيس فليبي نيوسي عن تمنياته لسفير الدولة بالتوفيق في أداء مهامه، بما يسهم في الارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى أعلى مستوياتها في جميع المجالات.