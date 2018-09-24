تعاون بين «دبي الطبية» و«جوان دونغ للطب الصيني»

المصدر: دبي ـ البيان

وقعت سلطة مدينة دبي الطبية مؤخراً اتفاقية تعاون مشترك مع مجمع جوان دونغ - مكاو لتكنولوجيا الطب الصيني التقليدي التجاري، تهدف إلى تعزيز سبل التعاون وتوطيد العلاقات الثنائية في مجال الطب الصيني التقليدي.

جاء توقيع المذكرة على هامش المنتدى الدولي للطب التقليدي في مكاو - الصين، الذي سلط الضوء على تطوير وعولمة الطب الصيني التقليدي على مدار يومين. وقام بتوقيع الاتفاقية كل من المهندس عمر عميش، المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الطبية، ولو هونغ، الرئيس والرئيس التنفيذي لمجمع جوان دونغ - مكاو لتكنولوجيا الطب الصيني التقليدي التجاري، بحضور الدكتور رمضان البلوشي، الرئيس التنفيذي للقطاع التنظيمي لسلطة مدينة دبي الطبية، وهديل الحجار مدير التراخيص الطبية ولفيف من كبار المسؤولين. وفي إطار مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في العشرين من شهر سبتمبر الجاري، سيتعاون الطرفان عن كثب في سبل تنسيق العمل بين الجانبين في مجال الطب الصيني التقليدي والتعليم وفرص التدريب، والتكنولوجيا الخاصة في هذا المجال.

كما سيتعاون الطرفان في مجال تنظيم ودعم المشاركة لغايات عقد المنتديات والمؤتمرات والفعاليات الأخرى التي تتعلق بالطب الصيني التقليدي وقطاع الرعاية الصحية، إلى جانب تشكيل السياسات التنظيمية والمعايير الخاصة بالحصول على تقنيات الطب الصيني التقليدي ومنتجاته، وتوفير المشورة الطبية والدعم التكنولوجي.

جودة

وقال الدكتور رمضان البلوشي، الرئيس التنفيذي للقطاع التنظيمي لسلطة مدينة دبي الطبية: «تسعى سلطة مدينة دبي الطبية إلى زيادة الحصول على الرعاية الصحية عالية الجودة وتوفير جميع أنواع العلاجات بما فيها الطب البديل، وذلك بفضل الإطار التنظيمي القوي والمرن الذي تتمتع به السلطة». وفي مدينة دبي الطبية يوجد لدينا 8 تخصصات طبية تندرج تحت مظلة الطب التكميلي والبديل، وأكثر من 53 أخصائي رعاية صحية يعملون في هذا المجال. كما تنص الاتفاقية على توفير مجمع جواندونغ مكاو خدمات إصدار التراخيص والشهادات على الأدوية والمنتجات الصحية ومنتجات الطب الصيني التقليدي، إلى جانب مساعدة سلطة مدينة دبي الطبية على تأسيس معايير التشخيص والاختبار والتحكم بالجودة لبعض المنتجات.

واتفق الجانبان على تعزيز سبل التعاون للارتقاء بالعلاقات الاستثمارية بين الطرفين فضلاً عن بحث سبل تطوير الأعمال والترويج لها. وتأتي هذه الاتفاقية في إطار الجهود التي تبذلها دولة الإمارات وجمهورية الصين لتعزيز الشراكات الاستراتيجية والتعاون الثنائي بين البلدين وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك في مختلف القطاعات.

8 تخصصات

لفت الدكتور رمضان البلوشي إلى أنه يوجد في مدينة دبي الطبية ثمانية تخصصات طبية تندرج تحت مظلة الطب التكميلي والبديل وأكثر من 53 أخصائي رعاية صحية يعملون في هذا المجال، مشيرا إلى أن الاتفاقية تنص على توفير مجمع جوان دونغ - مكاو خدمات إصدار التراخيص والشهادات على الأدوية والمنتجات الصحية ومنتجات الطب الصيني التقليدي إلى جانب مساعدة سلطة مدينة دبي الطبية على تأسيس معايير التشخيص والاختبار والتحكم بالجودة لبعض المنتجات.