أبوظبي تكرّم المتميزين من فئات التمريض والقبالة والمهن الطبية المساعدة

المصدر: أبوظبي - وام

أطلقت شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة) جائزة الإحسان للمرة الأولى، لتكريم المتميزين من فئات التمريض والقبالة والمهن الطبية المساعدة ضمن شبكة شركة «صحة».

وتعد شركة «صحة» أكبر مزوّد للرعاية الصحية في أبوظبي.

وقال الدكتور أنور سلّام، المدير التنفيذي لدائرة الشؤون الطبية والفنية بالإنابة في المقر الرئيسي في شركة «صحة»، إن إحدى قيم شركة صحة هي الإحسان، وانطلاقاً من اهتمامنا بتعزيز هذه القيم، فقد تم تبني وإطلاق جائزة «الإحسان» الخاصة بكادر التمريض والقبالة والطب المساعد.

ويتم تكريم 11 من موظفي شركة «صحة» ومنحهم جائزة الإحسان بفئاتها المختلفة، وهي جائزة الممارس السريري الإماراتي.

أما جوائز فئات التمريض فهي جائزة الإبداع في التمريض وجائزة النجم الصاعد وجائزة الإنجازات التمريضية الكبرى وجائزة القيادة في التمريض وجائزة التميز في التمريض وجائزة الأبحاث والممارسات القائمة على أدلة في مجال التمريض.

وبالنسبة لجوائز فئات القِبالة فهي جائزة التميز في مجال القِبالة وجائزة القيادة في مجال القِبالة.

وتشمل جوائز الطب المساعد جائزة التميز في مجال الطب المساعد وجائزة القيادة في مجال الطب المساعد.