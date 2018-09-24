«صحة دبي» تدرب 48 موظفاً على إدارة التغيير والمشاريع

المصدر: دبي - وام

تمكنت هيئة الصحة بدبي من تدريب 48 موظفا وموظفة من مختلف الإدارات والقطاعات التابعة لها على إدارة التغيير وإدارة المشاريع خلال ثلاثة أشهر ضمن مبادرتها الطموحة «أوتاد» التي تهدف إلى التركيز على توحيد لغة التواصل وإيجاد الحلول المشتركة على مستوى الهيئة، وإنشاء شبكة من المحترفين لدعم التواصل الأفقي بين الموظفين.

وأكد الدكتور محمد الرضا مدير مكتب إدارة المشاريع في الهيئة أهمية المبادرة ودورها الفاعل في رفع الكفاءات الداخلية للهيئة بما يتناسب مع الاحتياجات المستقبلية وتعزيز قدرة الهيئة على تغيير القطاع الصحي بدبي ليكون مواكبا للتطورات العالمية المتسارعة في هذا المجال.

وأوضح أن هذه المبادرة تساهم في توفير كوادر قادرة على قيادة التطوير وتنفيذ خطط الهيئة بكفاءة عالية وتحديد التوجهات المستقبلية للثقافة المؤسسية وتطبيق مشاريع التغيير والمساهمة في عملية التحول التي تشهدها الهيئة بما فيها تطبيق الهياكل الجديدة في مختلف مؤسسات الهيئة. من جانبها أوضحت ندى عبنده استشارية التحول في مكتب إدارة المشاريع بالهيئة الجهود التي قامت بها هيئة الصحة بدبي خلال الأشهر الثلاثة الماضية ضمن برنامج التحول التنظيمي في الهيئة.