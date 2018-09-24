دراسة تؤكد الحاجة لتعزيز الأكل الصحي لدى الشباب في الدولة

المصدر: أبوظبي ـ البيان

خلصت دراسة مسحية أجريت في دبي ونشرت في المجلة الصحية التي يصدرها المكتب الإقليمي لشرق المتوسط التابع لمنظمة الصحة العالمية، إلى أن هناك اختلافات يعتد بها في عادات الأكل بين الذكور والإناث من المراهقين، فيما يخص تناول القدر الكافي من الخضراوات والفاكهة، وأكدت الحاجة إلى تدخلات لتعزيز الأكل الصحي لدى المراهقين في دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرة إلى أنه من أجل تصميم التدخلات الفعالة، لابدّ من فهم سلوكيات المراهقين في تناول الطعام.

كما أكدت الدراسة، أن طعام الغداء هو أكثر الوجبات التي يغلب أن يتم تناولها لدى المراهقين، وكان من الغالب إسقاط وجبة الإفطار، فيما سجلت نسبة عالية من استهلاك الوجبات السريعة والمشروبات الحلوة.