«أبوظبي القضائية» تنمّي مهارات صياغة المراسلات

المصدر: أبوظبي - البيان

نظمت أكاديمية أبوظبي القضائية؛ برنامجاً تدريبياً في تنمية مهارات إعداد وصياغة المراسلات والمكاتبات الإدارية، بمشاركة 25 من أعضاء السلطة القضائية ومحامي الحكومة والخبراء بدائرة القضاء في أبوظبي، وذلك في إطار تعزيز الحوكمة في الدائرة بوحداتها التنظيمية المختلفة، وحفظ الذاكرة المؤسسية، إضافة إلى تسهيل تبادل البيانات الحكومية للمساهمة بما يحقق سرعة التحول الرقمي في حكومة أبوظبي.

وأوضحت الأكاديمية القضائية أنها استحدثت عددا من الدورات التدريبية الإدارية والتقنية التي تتناسب مع احتياجات المهن كافة بما فيها المهن غير القانونية، وذلك بهدف إثراء الفكر الإداري بالإضافة إلى تقديم منظور تقني وقانوني يساهم في تجويد الأداء ضمن الضوابط الإدارية والقانونية المعمول بها.

وأشارت إلى أن دورة صياغة المراسلات والمكاتبات الإدارية والتي تقدمها الأكاديمية لعدة جهات في حكومة أبوظبي؛ تهدف إلى تنمية معارف ومهارات المشاركين المتعلقة بإعداد وصياغة المراسلات والمكاتبات والتقارير الإدارية، وتعريفهم على المهارات الإدارية والفنية اللازمة لتحقيق الكفاءة والفاعلية في صياغة تلك المراسلات والمكاتبات بما يتناسب مع هوية وأهداف الجهة الإدارية.