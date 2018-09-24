عصف ذهني في «موارد عجمان» لبحث آليات رفع مستوى الرضا الوظيفي

المصدر: عجمان - البيان

عقدت الموارد البشرية المركزية بعجمان جلسة عصف ذهني للبحث في آليات رفع مستوى الرضا الوظيفي في محور التدريب والتأهيل ومحور الأداء والتقييم بمشاركة الموظفين العاملين في وحدات الموارد البشرية بإمارة عجمان وذلك في فندق عجمان سراي.

وأوضحت موزة الشامسي، مديرة إدارة سياسات الموارد البشرية في الموارد البشرية المركزية أن تنظيم الجلسة يأتي بناء على نتائج الرضا الوظيفي لموظفي حكومة عجمان لسنة 2017، وفي إطار وضع الخطة التحسينية للنهوض بمستوى الرضا على مستوى إمارة عجمان، والاطلاع على أهم المشكلات والمعوقات التي تعيق عملية التدريب والتأهيل والأداء والتقييم ووضع الحلول لها لضمان تكافؤ الفرص في الجهات الحكومية وتوفيرها لجميع فئات الموظفين بشكل مستمر ومتكامل مع أولويات الإمارة الاستراتيجية، مؤكدة حرص الموارد البشرية المركزية والجهات الحكومية المحلية على العمل وفق توجيهات حكومة عجمان في وضع الآليات والاستراتيجيات الكفيلة لتعزيز وتنمية الموارد البشرية والاهتمام بالكوادر الوطنية ورفع مستوى الرضا الوظيفي بنسبة 90% ضمن المؤشرات والمستهدفات الاستراتيجية لرؤية عجمان 2021.

وأشارت إلى أنه تم خلال الجلسة تبادل الآراء ومناقشة الأفكار والمقترحات مع الجهات المحلية في الإمارة للخروج بنقاط تحسينية قابلة للتطبيق والتي من شأنها أن ترفع مستويات الرضا لدى الموظفين، كما تمت مناقشة أهم المقترحات التطويرية التي من شأنها تطوير منظومة التدريب والتقييم وتذليل المشكلات والمعوقات التي تعترضها كافة.