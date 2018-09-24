المؤتمر الإقليمي لمجلس التمريض الدولي ينطلق بأبوظبي غداً

المصدر: أبوظبي - مصطفى خليفة

ينطلق غداً في أبوظبي المؤتمر الإقليمي لمجلس التمريض الدولي والذي يستمر حتى 27 سبتمبر الجاري، بمشاركة الأميرة منى الحسين، حيث تنعقد الجلسة الافتتاحية بقصر الإمارات، ثم تنتقل الجلسات العلمية إلى مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، بمشاركة جمعية التمريض الإماراتية ومؤتمر صحة الدولي للتمريض والقبالة والمهن الصحية المساندة، بدعم من شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، وذلك تحت شعار «الممرضون: صوت قيادي ـ ضمان الوصول إلى الرعاية الصحية من خلال القيادة والابتكار والممارسات المشتركة».

ويسلط المؤتمر، الذي يعقد للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الضوء على دور مجلس التمريض الدولي في مجالات الوقاية من العدوى ومكافحتها، وأحدث ممارسات التمريض المستندة إلى الدليل العلمي، وكل أنواع الرعاية من الحادة إلى المجتمعية والنماذج المبتكرة في رعاية المرضى.

حاجة

وأكدت عائشة المهري، مدير إدارة التمريض والطب المساند في شركة صحة، رئيسة مجلس إدارة جمعية التمريض الإماراتية، أهمية المؤتمر في ضوء الحاجة الملحة إلى تعزيز قيمة وثقافة التمريض في المجتمع المحلي، وتوفير الفرص للخبرات المحلية لتبادل المعلومات والممارسات المطبقة مع متخصصي التمريض حول العالم، وبناء علاقات وطيدة تسهم في نشر ثقافة التمريض والقيادة في مختلف التخصصات والثقافات والدول.

فعاليات

وأشارت المهري إلى أن من أبرز الفعاليات المصاحبة للمؤتمر استضافة الوفد الممثل من تنزانيا وزنجبار ومنغوليا والاجتماع بهم، وستتم مصاحبة الوفد لزيارة مدينه الشيخ خليفة الطبية، وبعض من المراكز العلاجية الخارجية المتميزة، كما أن أهم ما يميز المؤتمر هذا العام هو الاحتفال بتكريم المتميزين من التمريض والطب المساعد (جائزة إحسان).

وأضافت أنه على هامش المؤتمر سيتم عقد ثلاث جلسات عمل خلال المؤتمر بقيادة خبراء برنامج التميز في التمريض والمخصصة لفريق وقادة التمريض في شركة «صحة».

وأشار الدكتور أنور سلام، المدير التنفيذي للشؤون الطبية والفنية في شركة صحة، إلى أن هذا المؤتمر يأتي منسجماً مع الخطة الاستراتيجية لحكومة أبوظبي 2030 في توفير حياة صحية وخدمات وقائية وعلاجية بمستويات عالمية، ولا يخفى على أحد الدور الجوهري للتمريض في المنظومة الصحية، فهو القلب النابض لأي مؤسسة صحية وهو محور رعاية المريض.

منصة تفاعلية

واعتبرت سماح محمود، رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، أن هذا المؤتمر يزوّد العاملين في قطاع التمريض في الدولة بمنصة تفاعلية متكاملة للتواصل المهني بينهم والتعليم المستمر، ويعزز دورهم الحيوي في قطاع الرعاية الصحية، ويدعم مكانتهم وصورتهم المهنية بين فئات المجتمع،

وأضافت أن المؤتمر يشهد مشاركة مجموعة من الجهات المحلية والدولية.