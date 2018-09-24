وزارة تطوير البنية التحتية تبحث التعاون مع أيرلندا

المصدر: دبي - البيان

التقى معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان رئيس الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية والوفد المرافق له على هامش زيارته لجمهورية أيرلندا بات برين وزير الدولة للتجارة والتوظيف والأعمال وسوق الاتحاد الأوروبي الرقمية الموحدة وحماية البيانات الأيرلندي في مقر الوزارة بالعاصمة الأيرلندية دبلن.

وأكد معالي وزير تطوير البنية التحتية اهتماماً كبيراً بعقد شركات مع القطاع الخاص بهدف جذب الاستثمارات الأيرلندية في مجال البنية التحتية، كما تطرق معاليه لسبل وآليات العمل المشترك بين البلدين في مجال البنية التحتية والإسكان.

وخلال اللقاء وجه معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي الدعوة لبات برين لزيارة دولة الإمارات لمتابعة المباحثات.