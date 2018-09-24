اتفاقية بين جامعة الشارقة والوكالة الدولية للطاقة الذرية

المصدر: ‏‏ الشارقة - البيان

وقعت جامعة الشارقة تفاهماً مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهدف ترسيخ التعاون بين الجامعة والوكالة التي تعد أكبر ‏وأهم هيئة عالمية في مجال الطاقة النووية.

ومثل جامعة الشارقة خلال توقيع الاتفاقية الأستاذ الدكتور معمر علي بالطيب، نائب مدير جامعة الشارقة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، ومن جهة الوكالة الدكتور دوهي هان ‏مدير قطاع الطاقة النووية بمقر الوكالة بفيينا الذي وقع الاتفاقية مع الدكتور وليد متولي الأستاذ المشارك في قسم الهندسة النووية.

وتعكس الاتفاقية ‏اهتمام الجامعة ‏في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بدولة الإمارات، حيث تدخل في مجالات غير محدودة مثل الطب والصناعة والزراعة والبيئة.