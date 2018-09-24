«بلدية أبوظبي» تدرس زيادة ساعات العمل لمراكز خدمات السلع الغذائية

المصدر: أبوظبي – أحمد سعيد

تدرس بلدية مدينة أبوظبي وشركة «أغذية» مدى إمكانية زيادة ساعات العمل لمراكز خدمات السلع الغذائية، وذلك بهدف تقديم أرقى الخدمات إلى المواطنين، مع الاستمرار في تطوير الخدمات بما يتماشى مع متطلبات المتعاملين.

وأوضحت البلدية لـ«البيان» أنها تعمل حالياً على نقل خدمات مراكز بيع السلع للمواطنين إلى مسؤولية شركة «أغذية» حسب الإجراءات والنظم المتبعة بالبلدية، مشيرة إلى أن التعاون مع الشريك الاستراتيجي شركة أغذية ساهم في تطوير العديد من الخدمات وتحسين مراكز خدمات السلع الغذائية من خلال قيام الشركة بتعيين موظفين مواطنين لإدارة وتشغيل المراكز والمستودعات وخدمة المواطنين والخدمات اللوجستية بالمركز، بالإضافة إلى زيادة عدد المنتجات والأصناف، وتوفير أكشاك الخدمة الذاتية بمراكز الخدمة (المرور والمصفح).

وأكدت البلدية حرصها على الارتقاء المستمر بخدماتها بهدف الوصول إلى أعلى نسبة من نسب رضا المتعاملين، وتحقيق طموحاتهم وتلبية متطلباتهم وتقديم الخدمة إليهم وفقاً لأرفع المعايير العالمية، وقد نفذت البلدية العديد من خطوات التطوير التي استهدفت تحسين الأداء ومن ضمنها المضي قدماً في مشروع التحول الرقمي للخدمات، وستقوم البلدية بعد استكمال هذه الخطوات التطويرية بعمل استبيان حول جميع الخدمات ومن ضمنها خدمات السلع الغذائية بهدف تحقيق المزيد من التطوير الهادف لإرضاء المتعاملين.

بطاقات المواطنين

وبينت البلدية أن عدد بطاقات المواطنين المحدثة في قوائم السلع الغذائية المدعومة حتى الآن (نهاية الربع الثالث من العام الجاري)، بلغت 60809 بطاقات، مؤكدة حرصها على تعزيز علاقات الشراكة مع مؤسسات القطاع الحكومي وشبه الحكومي والخاص من أجل تحسين الخدمات والارتقاء بخدمة المتعاملين وتوفير الخيارات البديلة والتسهيلات اللازمة لتوصيل المعاملات، وإنجازها بالشكل المطلوب بما يحقق تطلعات المتعاملين.

وأشارت البلدية إلى أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي انعكاساً لحرص دائرة التخطيط العمراني والبلديات على تطوير خدماتها، والوصول إلى أعلى نسب رضا المتعاملين، حيث يعد هذا الهدف أولوية استراتيجية لدى دائرة التخطيط العمراني والبلديات، بما يتطابق مع الرؤية الاستراتيجية لحكومة أبوظبي، وتوجيهات القيادة الرشيدة بأهمية توفير أفضل سبل الحياة الكريمة، وأرقى الخدمات إلى المواطنين، من خلال اتباع أفضل الممارسات التي أثبتت نجاحها، حيث تعول الدائرة على هذه الاتفاقية وبالنظر إلى تاريخ مجموعة «أغذية» وخدماتها المتقدمة، تتطلع إلى الارتقاء المستمر في خدمة المتعاملين من خلال مراكز خدمات السلع الغذائية.

يذكر أن الاتفاقية الموقعة بين دائرة التخطيط العمراني والبلديات وشركة «أغذية» تتضمن العديد من البنود التي ستساهم وبشكل كبير في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، والمساهمة في دعم منظومة الأمن الغذائي للإمارة، وتوسعة نطاق الخدمات المقدمة للمتعاملين والإعلان عنها للجمهور من خلال الوسائل السمعية والبصرية وما في حكمها.

236 مليون درهم

ومن الجدير بالذكر أن مراكز خدمات السلع الغذائية التابعة لبلدية مدينة أبوظبي شهدت إقبالاً كبيراً خلال السنوات الماضية، حيث شهدت المراكز تطوراً كبيراً من خلال ارتفاع عدد السلع والمنتجات المقدمة للمواطنين وتنوعها بما يلبي حاجة المواطنين ودعم المبادرات المجتمعية، حيث إنه ومن خلال التعاون المتبادل بين القطاعين الحكومي والخاص وصلت نسبة التوفير على المواطنين خلال السنوات الثلاث الماضية إلى ما يقارب 236 مليون درهم، الأمر الذي يعكس دور الدعم المقدم للمواطنين واهتمام القيادة في توفير سبل الراحة والرفاهية للمواطنين.

تطبيق ذكي

تعتزم شركة «أغذية» طرح تطبيق ذكي لتسهيل عملية شراء السلع الغذائية من مراكز خدمات السلع للمواطنين، والذي من شأنه رفع عملية التسوق عن بعد بنحو 80% مقارنة بعمليات التسوق الإلكتروني الحالية.