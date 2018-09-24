«كليفلاند أبوظبي» أول مستشفى معتمد من «مجتمعية تخطيط صدى القلب»

المصدر: أبوظبي - البيان

حقق مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي»، أحد مرافق الرعاية الصحية عالمية المستوى التابعة لشركة مبادلة للاستثمار، إنجازاً جديداً في مجال الرعاية القلبية من خلال حصوله على اعتماد لجنة الاعتماد المجتمعية لتخطيط صدى القلب لمدة ثلاث سنوات، ليصبح بذلك أول مستشفى في دولة الإمارات ومن أوائل المستشفيات العالمية خارج الولايات المتحدة التي تحصل على اعتماد هذه اللجنة لثلاثة أنواع من تخطيط صدى القلب لدى البالغين، وهي تخطيط صدى القلب مع الإجهاد وعبر الصدر وعبر المريء.

ويعد تخطيط صدى القلب من أهم الوسائل التشخيصية للكشف عن أمراض القلب، إذ يعتمد على استخدام الأمواج فوق الصوتية للتحقق من عمل القلب والتقاط صور أثناء قيامه بعمله في ضخ الدم لرصد أي خلل فيه.