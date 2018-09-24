جائزة الشيخة روضة لأصحاب الهمم تبدأ دوراتها التدريبية

المصدر: دبي - وام

بدأت جائزة الشيخة روضة لأصحاب الهمم - التابعة لهيئة آل مكتوم الخيرية - ورشها التدريبية للتنافس على نيل الجائزة والتي شهدت مشاركة العديد من المتنافسين من مختلف مراكز وأندية أصحاب الهمم في الدولة وذلك انطلاقا من مسؤوليتها المجتمعية لتعزيز المخزون المعرفي والثقافي والتقني في مجال الزراعة والعناية بها.

وتم خلال الورشة التي أقيمت بإدارة الزراعة في بلدية دبي إجراء تطبيق عملي لكيفية الزراعة ما أسهم في غرس وتعزيز المعلومات المراد إيصالها لأصحاب الهمم من الورشة.

وأكد محمد عبيد بن غنام الأمين العام لهيئة آل مكتوم الخيرية، الذي شهد الورشة أن هذه الفئة تمتلك قدرات كثيرة لا بد من تبنيها وصقلها وإبرازها لتعود بالخير والفائدة للفرد والمجتمع.