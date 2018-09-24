«إيمتيك مينا» يبحث دور التقنيات الناشئة في صناعة المستقبل

المصدر: دبي ـ رحاب حلاوة

انطلقت أمس في دبي، فعاليات مؤتمر «إيمتيك مينا» للتقنيات الناشئة برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمستقبل للمرة الأولى في المنطقة بالتعاون مع مؤسسة هيكل ميديا وذلك لمدة يومين.

وناقش المؤتمر توظيف التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي في صناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

حضر الفعاليات معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة مسؤولة عن ملف العلوم المتقدمة، ومعالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي، وعبدالله بن طوق الأمين العام لمجلس الوزراء، وخلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، بمشاركة نخبة من العلماء والباحثين والخبراء والمتحدثين الرسميين ونحو ألف من المتخصصين في مختلف مجالات التقنيات الناشئة من جميع أنحاء العالم.

عمر سلطان العلماء وعبيد سرور والحضور

الذكاء الاصطناعي

وناقش المؤتمر خلال اليوم الأول مجموعة من الموضوعات الحيوية التي تهم العالم والمنطقة وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والحكومات الذكية المستقبلية والأمن السيبراني وتطوير مدن صديقة للبيئة في المنطقة، إضافة إلى مستقبل البنية التحتية وأحدث التقنيات المبتكرة لتوليد وتخزين الطاقة وتصميم وإدارة المدن الذكية وتطبيقات تقنيات النانو، ومستقبل العالم بعد نحو 30 عاماً من اليوم.

وأكد خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل خلال كلمته الافتتاحية، أن هذا المؤتمر الذي يجسد الرؤية المستقبلية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ويُعقد برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، يركز على تسريع عملية الابتكار والارتقاء بمكانة دبي كمركز عالمي لصناعة المستقبل وتوظيف التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي في صناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وقال بلهول: إن استضافة دبي لمؤتمر إيمتيك للتقنيات الناشئة والعديد من الفعاليات والمؤتمرات التي تعنى بالتكنولوجيا المستقبلية الناشئة، يعزز مكانتها وجهةً عالميةً للابتكار، ويحقق رؤية قيادتنا الاستباقية والهادفة لمواصلة مسيرة بناء المستقبل، وأدركنا أن هذه المهمة على الرغم من حجمها الضخم ليست مستحيلة، فعملنا في مؤسسة دبي المستقبل تسريع عملية الابتكار عبر إطلاق مجموعة من المنصات والمبادرات الرامية إلى تطوير التكنولوجيا ووضع نظام حيوي للابتكار، والتي تسعى إلى جمع العقول المبدعة من جميع أنحاء العالم للعمل والتعاون لما فيه خير البشرية.

مشاركة عالمية

وشملت قائمة المشاركين في فعاليات اليوم الأول عبدالسلام هيكل الرئيس التنفيذي لمجموعة هيكل، وصالح الهاشمي الرئيس التنفيذي لشركة «ألف للتعليم»، وسيم سيكوت مستشار السياسة الرقمية لحكومة جمهورية أستونيا، إضافة إلى مجموعة من قادة التكنولوجيا والأعمال والمجمعات في المنطقة والعالم، وأعضاء من الهيئة التدريسية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا «أم.آي.تي»، وممثلين عن مجموعة من الشركات الوطنية والإقليمية والعالمية.

حوار بين المجتمعات

وقال عبدالسلام هيكل الرئيس التنفيذي لمجموعة هيكل: نحن سعداء للغاية بتنظيم واستضافة مؤتمر «إيمتيك مينا» في إمارة دبي التي تعُد مركزاً إقليمياً للأعمال، حيث نسعى إلى توفير منصة يمكن من خلالها تسليط الضوء على التقنيات الناشئة على المستوى العالمي وأثرها على المنطقة.

وأضاف: هنالك ضرورة لإطلاق حوار بين المجتمعات والشركات والمبتكرين بهدف تعزيز عملية نمو المدن واقتصادها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتُعد عملية تحديد التحديات والفرص بمثابة الخطوة الأولى في هذا الإطار، وبالتالي فإن مهمتنا تتمثل في مساعدة المجتمعات على الوصول إلى أهدافها الحالية.

وشهد اليوم الأول من المؤتمر إطلاق النسخة العربية من مجلة «إم.آي.تي تكنولوجي ريفيو» باللغة العربية، الموجهة إلى كافة المهتمين بالتقنيات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر نشر محتوى علمي ومعرفي موثوق وعالي المستوى عن النسخة العالمية من المجلة، والتي تمكنهم من الاطلاع على المئات من المقالات عن الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والأمن السيبراني، إضافة إلى تحديات وفرص المدن الصديقة للبيئة في المنطقة والعالم.

وقالت إليزابيث برامسون بوردو الرئيس التنفيذي لمجلة «أم.آي.تي تكنولوجي ريفيو» الصادرة عن معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا: تسعى المجلة إلى جمع صناع القرار حول العالم لتقييم الوضع الراهن بهدف الوصول إلى قرارات أفضل، ويتاح لنا من خلال مؤتمرات إيمتيك استعراض نتائج الأبحاث والدراسات للوصول إلى الجمهور المستهدف، ونهدف من خلال مجلتنا إلى الوصول إلى القراء وتقديم البيانات المفيدة التي ستمكنهم من تطبيق الأبحاث في مشاريعهم الحالية.

وتعتبر مجلة «إم آي تي ريفيو العالمية» التي صدر عددها الأول عام 1899 من أقدم المجلات المتخصصة في التكنولوجيا على مستوى العالم، وهي الجهة التي تنظم النسخة العالمية من مؤتمر «إيمتيك» الذي يستضيف قادة كبرى الشركات لمشاركة الرؤى والخبرات حول التكنولوجيا الناشئة وعن آخر التوجهات التي تغير مجتمعات المستقبل.

رعاة

يعقد مؤتمر إيمتيك للتقنيات الناشئة برعاية كل من هيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، وبلدية دبي، ومجموعة شركة بترول الإمارات الوطنية، وشركات «ألغوريثما» و«بارسونس» و«أوداسيتي» و«تحالف الإمارات للحلول التقنية» و«ترانستك».