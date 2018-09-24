استعدادات لإطلاق «مجالس عجمان» للأهالي

المصدر: عجمان - البيان

تستعد الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بعجمان لإطلاق مشروع «مجالس عجمان»، الذي يهدف إلى تعزيز التواصل بين أهالي الإمارة، ويتضمن عقد سلسلة من الجلسات للأهالي في أجواء تسودها الألفة، يناقشون من خلالها أهم القضايا الاجتماعية المعاصرة ويتبادلون الآراء والخبرات.

وقال الدكتور سعيد سيف المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي، إننا نعمل وفق توجيهات القيادة الرشيدة لإيجاد مجالس للأهالي، تحتضن أبناء المنطقة الواحدة لتكون منصةً للتواصل والحوار في أبرز القضايا الاجتماعية المعاصرة، تبث من خلالها الرسائل الإيجابية والهادفة، ومنبراً للآباء والأجداد لنقل العادات والقيم الأصيلة للأجيال الصاعدة، ليكون مجتمع إمارة عجمان مجتمعاً مترابطاً ومزدهراً ومحافظاً على هويته الوطنية.

مجتمع متلاحم

وأضاف الدكتور المطروشي، إن نمط الحياة السريع الذي نعيشه اليوم فرض علينا الكثير من المتغيرات في أسلوب حياة الأسرة الإماراتية، وأضعف العلاقات الاجتماعية القائمة على التجمعات واللقاءات، إلا أننا نسعى ضمن أهدافنا في رؤية عجمان 2021 أن يكون مجتمع إمارة عجمان مجتمعاً متلاحماً منطلقاً بروح إيجابية، فخوراً بتراثه معتزاً بقيمه، ونأمل أن تحقق هذه المجالس الأهداف المرجوة منها بفاعلية وكفاءة.

ومن جانبها، أشارت مريم المنصوري رئيس قسم العلاقات العامة في المجلس التنفيذي مدير مشروع مجالس عجمان، إلى أن الأمانة العامة تحرص من خلال هذه المجالس على الإثراء الفكري والثقافي بطريقة إيجابية وجاذبة، بما يتناسب مع مجتمع عجمان.