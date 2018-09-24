مسارات العلاقات الإماراتية الآسيوية.. حلقة نقاشية في أبوظبي

المصدر: أبوظبي ـ البيان

يعقد مركز الإمارات للسياسات، اليوم، حلقةً نقاشية بفندق فور سيزون أبوظبي بعنوان «العلاقات الإماراتية-الآسيوية: مسارات استراتيجية»، يشارك فيها خبراء وباحثون مُختصون من الإمارات ومن دول آسيوية عدة.

وأشارت الدكتورة ابتسام الكتبي، رئيسة المركز، إلى أن دولة الإمارات تبنّت في العقد الماضي استراتيجية «الاتجاه شرقاً»، فأبرمت اتفاقيات تعاون وشراكة مع القوى الآسيوية الكبرى، وبالتوازي مع هذه الاستراتيجية الإماراتية سعت القوى الآسيوية نفسها إلى إدخال الإمارات ضمن رؤيتها الاستراتيجية للصعود، وأخذت تطلق المبادرات نحو الدولة، بوصفها الدولة الرائدة في المنطقة بنموذجها الاقتصادي. وأضافت أنه بعد سنوات من تعزيز العلاقات مع القوى الآسيوية الصاعدة، ثمة حاجة إلى استكشاف آفاق لها.