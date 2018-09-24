«تدوير» يثقّف بجمع مخلّفات المزارع والعزب

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن «تدوير» مركز أبوظبي لإدارة النفايات عن تنفيذ حملة توعوية بأربع لغات مختلفة، وذلك بهدف تثقيف أصحاب المزارع والعمال والسكان بالطرق السليمة لجمع مخلفات المزارع والعزب.

وتتضمن الحملة التي تستمر خلال الفترة من سبتمبر حتى ديسمبر 2018 تنظيم زيارات ميدانية توعوية موجهة إلى أصحاب المزارع والعمال في كل من مزارع الوثبة، والباهية، والعجبان، والختم، وعزب الطيبة، ورزين، والوافية، حيث سيتم توعيتهم بالطرق السليمة للتخلص من مخلفات المزارع والعزب، مع توزيع منشورات تحتوي على معلومات مبسّطة عن مخاطر انتشار الأمراض والأوبئة الناتجة عن نفايات المزارع والعزب، فضلاً عن تنظيم ورش تعريفية لأصحاب العزب والمخيمات والعمال خلال فعاليات مهرجان الظفرة لمزاينة الإبل.

وبهذا الصدد قال الدكتور سالم خلفان الكعبي، مدير عام «تدوير» بالإنابة: «تعكس هذه الحملة التزام «تدوير» بالمحافظة على النظافة العامة لإمارة أبوظبي عبر تطبيق أحدث الطرق والأساليب العالمية وبأعلى مستويات التميز، مما يساهم في تحقيق الاستدامة البيئية التي تنبثق من رؤية المركز في بناء نظام مستدام لإدارة النفايات ومكافحة آفات الصحة العامة يضاهي أفضل الأنظمة الرائدة عالمياً بحلول عام 2030».

كما أكد الكعبي، أن هذه الحملة تأتي في إطار جهود «تدوير» المستمرة لتوعية أصحاب المزارع والعاملين فيها بمتطلبات الوقاية من الأمراض والآفات العامة داخل المزارع، والطرق الآمنة والصحيحة للتخلص من المخلفات الزراعية، بما يضمن الحفاظ على سلامة البيئة في مدينة أبوظبي.

وأوضح أن الحملة تستهدف شرائح المجتمع من أصحاب المزارع والعاملين بها والسكان في مناطق محددة من الإمارة.