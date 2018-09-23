معاينة 25 مبنى مهجوراً في الشارقة

المصدر: الشارقة - نورا الأمير

عاينت بلدية مدينة الشارقة ما يقرب من 25 مبنى مهجوراً بالإمارة، من منطلق حرصها على حماية الأرواح والمحافظة على المظهر العام للإمارة وذلك عقب تشكيلها لجنة مختصة من إدارة الهندسة والمباني ومهندسي القطاع لمعاينة المباني المهجورة في إمارة الشارقة.

وأعلنت البلدية أنها قامت بعمل توصيات وإجراءات من شأنها المحافظة على الأرواح بعد إحصاء المباني المهجورة، إذ قامت بتقسيم المباني من حيث الخطورة إلى ثلاث فئات وعمل الإجراءات التي يمكن اتباعها ورفعها للمعنيين في البلدية للتمكن من اتخاذ القرار المناسب بحقها.

وقررت البلدية هدم المباني التي لا يمكن صيانتها، وعمل صيانة للمباني المتوسطة التي لا تشكل خطورة على الأرواح.