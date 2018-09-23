بلدية دبي تطلق منصة متطوعي إكسبو 2020

المصدر: وام

أطلقت بلدية دبي اليوم المنصة المتنقلة لبرنامج إكسبو 2020 للمتطوعين على مدار ثلاثة أيام لتسجيل موظفي البلدية الراغبين بالاشتراك في برنامج المتطوعين الخاص بالحدث الكبير .

وقال محمد مبارك المطيوعي المدير التنفيذي لقطاع تطوير الأعمال في بلدية دبي إن المشاركة في التسجيل لإكسبو 2020 دبي تعكس سعي البلدية الدؤوب للتضافر مع الجهات الحكومية الأخرى في سبيل تطوير العمل الحكومي في الدولة وتوثيق التجربة الإماراتية المتميزة .. مشيرا إلى أن المبادرة تأتي كمساهمة مهمة في مجال تعزيز التميز الحكومي في دولة الإمارات وتعميم التجارب الناجحة والخبرات المتراكمة بشكل يمزج بين النظرية والتطبيق ويعمل على إعادة إنتاج وتبادل المعرفة بين المؤسسات الحكومية بما يخدم أهداف الدولة والمنطقة بشكل عام وذلك من خلال التطوع لخدمة هذا الحدث العالمي.

من جانبه أشاد نجيب محمد العلي المدير التنفيذي لمكتب إكسبو 2020 دبي بخطوة بلدية دبي والعاملين بها ..منوها إلى أن المنصة المتنقلة ستكون مصدرا إضافيا ومنفذا متميزا يمكن لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها من خلاله أن يسجلوا رغبتهم في خدمة الوطن وتشريفه على أكمل وجه أمام الملايين الذين سيأتون من كل أنحاء العالم ويستمتعون بما يقدمه الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة.