الطقس ودرجات الحرارة غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً على بعض المناطق شرقاً، فيما تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام تنشط أحياناً وتزداد الرطوبة النسبية ليلاً وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية وقد يتشكل الضباب أوالضباب الخفيف خاصة غرباً.

وأوضح المركز، في نشرته اليومية، أن حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية غربية / 15 - 25 كم / ساعة بوجه عام، تصل إلى 35 كم / ساعة أحياناً.

وقال إن الخليج العربي سيكون خفيفا إلى متوسط الموج، بينما يحدث المد الأول عند الساعة 13:27 والثاني عند الساعة 00:51 ويحدث الجزر الأول عند الساعة 18:47 والثاني عند الساعة 07:21.

وأفاد بأن بحر عمان سيكون خفيفا إلى متوسط الموج أيضا، بينما يحدث المد الأول عند الساعة 09:24 والثاني عند الساعة 21:37، ويحدث الجزر الأول عند الساعة 15:40 والثاني عند الساعة 03:42.

وفيما يلي درجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى بالدولة غدا :

الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 43 28 80 15

دبي 43 31 65 15

الشارقة 43 26 75 20

عجمان 42 31 75 25

أم القيوين 43 26 70 30

رأس الخيمة 41 27 70 40

الفجيرة 36 29 85 50

العين 42 29 50 15

ليوا 44 27 90 15

الرويس 39 29 90 25

السلع 39 28 95 25

دلما 37 30 85 30

طنب الكبرى 37 30 80 40

طنب الصغرى 38 30 80 40

أبو موسى 38 31 80 40 .