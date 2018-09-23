المصدر: دبي - البيان

أعلن مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، عن وصول أول قطارات مترو دبي الجديدة في نوفمبر المقبل، فيما سيصل آخر قطار في نهاية شهر أكتوبر 2019، وذلك بعد إجراء الفحص الفني التجريبي للقطارات على مسار الاختبار في موقع مصنع شركة الستوم في جمهورية بولندا، مشيراً إلى أن نسبة إنتاج عربات المترو بلغت 10%.

جاء ذلك خلال زيارة الطاير لمصنع شركة الستوم في بولندا، شهد خلالها الفحص الفني التجريبي للقطار الأول، الذي أقيم على مسار الاختبار الذي يبلغ طوله 500 متر.

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ــــ وصول أول قطارات مترو دبي الجديدة نوفمبر المقبل