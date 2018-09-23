محمد المري: علاقة أخوية ممتدة بفضل حرص قيادة البلدين

المصدر: دبي - البيان

أعرب اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي عن خالص تهانيه للمملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ88، مشيداً بما حققته المملكة العربية السعودية من إنجازات حضارية في مختلف الميادين في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وقال المري إن دولة الإمارات العربية المتحدة تربطها علاقة أخوية وثيقة بالمملكة العربية السعودية وستظل ممتدة ومستمرة بفضل حرص قيادة البلدين، وأن الشعبين الشقيقين يجمعهما مصير واحد ورؤية مشتركة تجلت بأسمى معاني التضحية وروح التضامن، فلن ننسى دور جنودنا البطولي الذين ضحوا بأنفسهم من أجل حماية المنطقة والحفاظ على أمنها واستقرارها من كل عابث ومعتدٍ وعزمهم على مواصلة الدفاع عن الحق بيد واحدة ومتماسكة، الأمر الذي يؤكد مدى صلابة وقوة هذه العلاقة الوطيدة التي لا تقبل التشكيك، وذلك في ظل قيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين، وأخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

وأضاف المري أن السعودية تحمل إرثاً من المواقف التاريخية المشهودة بالأعمال الإنسانية والحضارية والسياسية، التي تم إرساؤها على مدى 88 عاماً، مؤكداً أن هذه المواقف التاريخية المشرفة لا تزال ماثلة إلى اليوم.