«كهرباء الشارقة» تبحث رفع الكفاءة مع «تاتا» الهندية

المصدر: الشارقة - البيان

بحث الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة مع وفد من شركة «تاتا» الهندية برئاسة تيني كي شيريان الرئيس التنفيذي لجودة الخدمات بالشركة، سبل التعاون لدعم استراتيجية البحوث والتطوير في مجال كفاءة الطاقة والاستدامة، ورفع كفاءة محطات الإنتاج في بيئة محفزة للابتكار والإبداع.

جاء ذلك في لقاء مع الوفد في مقر الهيئة.

وأكد الليم، أن الهيئة تولي أهمية كبيرة لاستدامة البحوث والتطوير ورفع كفاءة محطات الإنتاج، وذلك بدعم ومتابعة مستمرة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

ومن جانبه، أكد تيني كي شيريان الرئيس التنفيذي لجودة الخدمات بالشركة الحرص على تفعيل التعاون مع هيئة كهرباء ومياه الشارقة، وتقديم خبراتها في مجال رفع كفاءة الطاقة.