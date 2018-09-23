بلدية الحمرية تجدّد 3 شهادات «آيزو»

المصدر: الشارقة - البيان

حققت بلدية الحمرية إنجازاً جديداً بتجديد ثلاث شهادات للجودة «آيزو» نتيجة التزامها بالإجراءات والنظم الإدارية المتعلقة بالممارسات العالمية وجودة الخدمات والالتزام بمعايير رعاية وحماية البيئة وتدريب الموظفين ورعايتهم صحياً وضمان سلامتهم في إنجاز جديد يعكس حرص البلدية على رفع أدائها ومؤشرات العمل الدؤوب ومدى احترافية موظفيها.

وأكد مبارك راشد الشامسي مدير بلدية الحمرية أن نجاح بلدية الحمرية في تجديد شهادات الآيزو يعكس التزام البلدية بترجمة رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة في مواصلة التطوير والارتقاء بالأداء وفق انتهاج أفضل الممارسات العالمية.

وأوضح الشامسي أن بلدية الحمرية نجحت وفي إطار استراتيجيتها بتقديم أفضل خدمات للمتعاملين بجانب مواصلة جهودها في نشر التميز والجودة النوعية ضمن بيئة العمل الداخلية في تجديد ومطابقة شهادة الجودة (الأيزو) في نظام الإدارة المتكامل (IMS) الذي يجمع بين المواصفة القياسية الدولية "إدارة الجودة الشاملة (ISO9001/‏2015)، ومتطلبات نظام إدارة البيئة (ISO14001)، وتجديد الحصول على متطلبات المواصفة القياسية الدولية نظام السلامة والصحة المهنية (OHSAS18001)، وذلك وفقاً لتقرير تجديد المنح الصادر من شركة (TUV AUSTRLA HELLAS) النمساوية العالمية.

وأكد الشامسي على أن اجتياز بلدية الحمرية لمرحلة التدقيق الدوري للشركة المانحة واعتماد تجديد الشهادات الثلاث يعد نهجاً إدارياً في إطار كافة الرؤى التي تتكامل .

من جهتها أشارت ميرة ثاني الشامسي رئيس قسم التخطيط والتطوير الاستراتيجي في بلدية الحمرية إلى أن تجديد شهادات الآيزو يمثل إنجازاً يضاف إلى إنجازات البلدية في المجال الإداري بطريقة تساهم في رقي العمل المؤسسي في كافة قطاعاتها الخدمية وما تطلع إليه من مواصلة تأهيل الموظفين وخلق بيئة عمل متكاملة، مؤكدةً أن هذه الشهادات تمثل الانطلاقة الحقيقية لمزيد من العمل والجهد للمحافظة عليها وتطويرها.