سلطـان النعيمي يتفقّد مركز شرطة المدينة الشامل

المصدر: عجمان - البيان

قـام اللـواء الشيـخ سلطـان بـن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، يرافقه العقيد عبدالله سيف المطروشي مدير عام العمليات الشرطية، والعقيد علي جبر الشامسي مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة، والمقدم أحمد راشد السويدي رئيس قسم المراسلات والوثائق، بزيارة تفتيشية لمركز شرطة المدينة الشامل، تطبيقاً للبرنامج الزمني لنظام تفتيش القائد العام السنوي، وفق المعايير المعتمدة للاطلاع على سير إجراءات العمل والوقوف على الاحتياجات ومتطلبات التطوير والتحديث.

وكان في استقبالهم المقدم سعيد خليفة الكتبي رئيس مركز شرطة المدينة الشامل، والنقيب علي يوسف الحوسني مدير فرع المعلومات الأمنية وعدد من الضباط وصف الضبـــاط بالمركـــز.

حيث بدأت الجولة التفقدية باستعراض الطابور العسكري، وقام سعادته بتوجيه النصح والإرشاد لموظفي المركز، وحثهم على الاهتمام باللياقة والهندام والظهور بما يعكس الوجه الحضاري لوزارة الداخلية بصورة عامة وشرطة عجمان بصورة خاصة، وبذل مزيد من الجهد لتطوير العمل، ثم تفقد سعادته الآليات العسكرية الخاصة بالمركز، ووجه بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الاستخدام الفعّال والأمثل لهذه الآليات، بما يخدم سلامتها وسلامة البيئـــــــة.

كما تفقد كافة الأقسام المختلفة في المركز، ووقف على آليات سير العمل في مكتب تدقيق القضايا الجنائية.

وكذلك تفقد سعادته مكاتب التحقيق في فرع البحث الجنائي، ومكاتب الاستقبال الخاصة بفرع المرور، واطلع على سير العمل في مهام تخطيط وتحقيق الحوادث من خلال متــابعة السرعة والدقة في الأداء.